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13.08.2026 06:31:29
Issuer Direct: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Issuer Direct hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Issuer Direct hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,120 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Im abgelaufenen Quartal hat Issuer Direct 5,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 5,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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