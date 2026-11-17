SHENZHEN (dpa-AFX) - Noch nie haben sich die Anführer Chinas, der USA und Russlands zu einem gemeinsamen, trilateralen Gipfel getroffen. Deshalb kann das für Donnerstag geplante Treffen in Shenzhen im Süden Chinas an der Grenze zu Hongkong als historisch bezeichnet werden. Einige Politiker haben schon Vergleiche zur Konferenz von Jalta von 1945 gezogen. In dem Kurort auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim entschieden die Siegermächte damals über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Bild von Sowjetdiktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premier Winston Churchill ging um die Welt.

Und wenn nun US-Präsident Donald Trump , Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen, befürchten manche, die drei Anführer der größten Atommächte könnten die Welt unter sich in Einflusszonen aufteilen. Gehen dürfte es bei dem Treffen auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die von Putin angestrebte neue Sicherheitsarchitektur in Europa.

Ukraine warnt vor einem "zweiten Jalta"

Besonders Kiew, das durch den Konflikt mit Russland auch die Kontrolle über Jalta verloren hat, warnt vor solchen Gesprächen über die Ukraine, bei denen es selbst nicht mit am Tisch sitzt. "Wir wollen kein zweites Jalta", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er warnt vor dem Versuch von Absprachen der Großmächte zulasten der EU, der Nato und seines Landes. Sein Außenminister Andrij Sybiha meinte, dass Putin von einer neuen Jalta-Konferenz nur träumen könne. Er habe seine Kriegsziele bis heute nicht erreicht.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann Putin höchstens einen fairen Waffenstillstand entlang der derzeitigen Kontaktlinie aushandeln, nicht aber Einflusssphären in Europa", meinte Sybiha auf der Plattform X. Zudem habe Europa schon eine Sicherheitsordnung, die Russland immer wieder verletze. "Der beste Plan für ein sicheres und freies Europa besteht darin, Russlands Aggression gegen die Ukraine zu beenden."

Russland und China weisen Parallelen zurück

Den seit fast fünf Jahren andauernden Krieg wird freilich auch das Dreiertreffen in Shenzhen nicht beenden. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte zwar die große Bedeutung der Zusammenkunft, wies aber Parallelen zur Jalta-Konferenz zurück. Klar sei, dass das Treffen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen werde. Es gehe jedoch nicht darum, jemandem eine neue Weltordnung aufzuzwingen.

Auch der chinesische Politik-Experte, Wu Xinbo, sieht in der Zusammenkunft kein "Jalta 2.0". Es gehe vielmehr darum, Lösungen für die Konflikte und Krisen zu erörtern, mit denen die Welt konfrontiert sei, sowie um Fragen der strategischen Stabilität zwischen den Großmächten, sagte der Professor der Shanghaier Fudan-Universität der Deutschen Presse-Agentur.

Worum geht es bei dem Gipfel offiziell?

Das Dreiertreffen bildet den Abschluss des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). An der Tagesordnung wird laut Kreml noch gearbeitet. Ein Punkt ist aber die strategische Stabilität in der Welt - damit ist auch die nukleare Abrüstung gemeint. Während die beiden größten Atommächte Russland und die USA zuletzt aus Abkommen ausgestiegen sind, hat Putin wiederholt neue Verhandlungen zur Begrenzung des Atomwaffenarsenals vorgeschlagen. Die USA wollen hingegen auch China einbinden. Zudem könnte die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz Thema der Gespräche werden./mau/DP/mis