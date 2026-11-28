KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.11.2026 10:01:31
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Lange hat die KI-Branche ihre visionären Versprechen wahrmachen können, zumindest an der Börse. Nun mehren sich die Anzeichen, dass den jüngsten Kurseinbrüchen weiteres Ungemach folgen könnteWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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