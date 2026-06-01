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01.06.2026 06:31:29
IST: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
IST präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
IST hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,37 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat IST im vergangenen Quartal 344,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IST 282,2 Millionen INR umsetzen können.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 131,60 INR gegenüber 119,96 INR je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat IST im vergangenen Geschäftsjahr 1,26 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IST 1,15 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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