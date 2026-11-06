iStar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

iStar präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

iStar hat ein EPS von 0,41 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,410 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 118,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 96,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at