Istarska kreditna banka Umag dd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Istarska kreditna banka Umag dd präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,63 EUR, nach 20,95 EUR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,76 Prozent auf 8,6 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at