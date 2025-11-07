Istarska kreditna banka Umag dd Pref: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Istarska kreditna banka Umag dd Pref hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,95 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Istarska kreditna banka Umag dd Pref in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at