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19.10.2026 06:31:29
IstCapital Sec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IstCapital Sec hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 PKR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 746,2 Millionen PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 526,7 Millionen PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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