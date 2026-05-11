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11.05.2026 06:31:29
istyle stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
istyle hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte istyle ein EPS von 8,35 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat istyle mit einem Umsatz von insgesamt 19,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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