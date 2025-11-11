istyle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

istyle hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 7,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei istyle noch ein Gewinn pro Aktie von 7,65 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,64 Prozent auf 18,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at