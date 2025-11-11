|
11.11.2025 06:31:28
istyle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
istyle hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 7,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei istyle noch ein Gewinn pro Aktie von 7,65 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,64 Prozent auf 18,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.