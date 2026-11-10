istyle: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

istyle hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 16,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das istyle ein Ergebnis je Aktie von 7,01 JPY vermeldet.

Beim Umsatz wurden 19,62 Milliarden JPY gegenüber 18,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at