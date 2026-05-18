Isu Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Isu Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 803,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Isu Chemical -341,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Isu Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 635,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 400,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 58,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at