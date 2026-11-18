Isu Chemical lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 892,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 24,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 684,72 Milliarden KRW gegenüber 441,79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at