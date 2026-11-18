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18.11.2026 06:31:28
ISU SPECIALTY CHEMICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ISU SPECIALTY CHEMICAL gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
ISU SPECIALTY CHEMICAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 129,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -60,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,48 Prozent auf 92,05 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte ISU SPECIALTY CHEMICAL 103,99 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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