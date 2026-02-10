ISU SPECIALTY CHEMICAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ISU SPECIALTY CHEMICAL hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

ISU SPECIALTY CHEMICAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 91,96 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 145,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 108,88 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,58 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -162,990 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ISU SPECIALTY CHEMICAL ein EPS von 358,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 411,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 332,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at