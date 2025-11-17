ISU SPECIALTY CHEMICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ISU SPECIALTY CHEMICAL hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -60,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ISU SPECIALTY CHEMICAL ein EPS von 46,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,91 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 103,99 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at