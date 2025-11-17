|
17.11.2025 06:31:29
ISU SPECIALTY CHEMICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ISU SPECIALTY CHEMICAL hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -60,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ISU SPECIALTY CHEMICAL ein EPS von 46,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,91 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 103,99 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!