ISU SPECIALTY CHEMICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ISU SPECIALTY CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 62,00 KRW gegenüber 126,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 108,57 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,90 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at