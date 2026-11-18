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18.11.2026 06:31:28
Isupetasys legte Quartalsergebnis vor
Isupetasys hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 886,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 643,00 KRW erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Isupetasys mit einem Umsatz von insgesamt 389,21 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 296,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 31,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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