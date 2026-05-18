Isupetasys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Isupetasys hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 687,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Isupetasys 606,00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,77 Prozent auf 340,28 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 711,68 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 332,68 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at