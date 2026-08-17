Isupetasys: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Isupetasys ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Isupetasys die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 813,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 438,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 379,89 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 241,42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at