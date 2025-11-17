Isupetasys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Isupetasys hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 643,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Isupetasys 219,59 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isupetasys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 296,13 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 206,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at