Isupetasys stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Isupetasys ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Isupetasys die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 703,31 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 300,74 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isupetasys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 298,74 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 226,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 730,39 KRW sowie einem Umsatz von 313,57 Milliarden KRW gerechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2295,55 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1117,99 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,10 Prozent auf 1 088,78 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 836,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2353,96 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1 100,52 Milliarden KRW taxiert.

