Isuzu Motors: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Isuzu Motors lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 23,09 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 21,22 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 21,63 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at