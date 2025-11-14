Isuzu Motors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Isuzu Motors hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Isuzu Motors im vergangenen Quartal 5,81 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Isuzu Motors 5,28 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at