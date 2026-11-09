Isuzu Motors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Isuzu Motors hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Isuzu Motors ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,82 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at