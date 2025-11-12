Isuzu Motors H1 Profit Declines; Revenue Up 5.4%

(RTTNews) - Isuzu Motors Ltd. reported that its first-half profit attributable to owners of parent was 69.8 billion yen, down 11.1% from prior year. Earnings per share was 98.71 yen compared to 105.09 yen. For the six months ended September 30, 2025, revenue was 1.6 trillion yen, up 5.4% from prior year.

For fiscal 2026, the company expects: profit attributable to owners of parent of 130.0 billion yen, and revenue of 3.3 trillion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.