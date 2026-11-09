Isuzu Motors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Isuzu Motors hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 34,54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Isuzu Motors 40,58 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 897,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Isuzu Motors einen Umsatz von 857,46 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at