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05.08.2026 06:31:29
Isuzu Motors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Isuzu Motors hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,22 Milliarden USD – eine Minderung von 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,39 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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