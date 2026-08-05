Isuzu Motors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Isuzu Motors hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,22 Milliarden USD – eine Minderung von 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,39 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at