Isuzu Motors legte Quartalsergebnis vor

Isuzu Motors hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 193,14 JPY gegenüber 190,78 JPY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Isuzu Motors 3 479,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 235,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 199,37 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3 400,60 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at