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04.08.2026 06:31:29
Isuzu Motors präsentierte Quartalsergebnisse
Isuzu Motors ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Isuzu Motors die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 74,12 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 58,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Isuzu Motors mit einem Umsatz von insgesamt 832,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 779,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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