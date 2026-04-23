Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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23.04.2026 14:44:00
IT-Ausgaben: Gartner korrigiert Prognose erneut nach oben
Die weltweiten IT-Ausgaben sollen 2026 auf 6,31 Billionen US-Dollar steigen. Gartner korrigiert die Prognose wegen des KI-Booms.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Gartner Inc.
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24.04.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gartner von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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17.04.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.04.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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07.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.04.26
|Börse New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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03.04.26
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27.03.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gartner von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)