Gartner Aktie

Gartner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

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23.04.2026 14:44:00

IT-Ausgaben: Gartner korrigiert Prognose erneut nach oben

Die weltweiten IT-Ausgaben sollen 2026 auf 6,31 Billionen US-Dollar steigen. Gartner korrigiert die Prognose wegen des KI-Booms.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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