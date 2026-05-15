easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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15.05.2026 06:00:19
It could be time to bet on airlines — including unloved easyJet
Carrier’s enterprise valuation today is just four times operating profit, whereas in 2019 it was nine timesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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