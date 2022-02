IT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IT lud am 07.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 55,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,32 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 118,80 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 106,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 47,59 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 115,01 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at