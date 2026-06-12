KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.06.2026 14:00:00
IT-Dienstleistungsmarkt: Konjunktur schwächt Nachfrage, KI drückt Honorare
Die trübe Konjunktur belastet die Geschäftsentwicklung der IT-Dienstleister in Deutschland. Die Branche verzeichnete eine rückläufige Mitarbeiterzahl.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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