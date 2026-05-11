IT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IT hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 66,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat IT mit einem Umsatz von insgesamt 160,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,29 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 204,91 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 215,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 596,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 571,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at