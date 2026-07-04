Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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04.07.2026 06:00:43
It is investors vs gamers as Sony ditches discs
The move is being presented as zeitgeist rather than greedy rent extractionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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