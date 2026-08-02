Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.08.2026 01:16:32
It may be easier to get your first mortgage than you think - here's why
More relaxed mortgage regulation opens the door for some first-time buyers, but it comes with risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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