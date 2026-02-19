KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.02.2026 18:04:00
IT-Milliarde für die Arbeitsagentur: KI-Offensive und Cloud-Ausbau in Nürnberg
Die BA investiert 2026 fast eine Milliarde Euro in Digitalisierung. Die SAP-Cloud und 32 KI-Tools prägen den Alltag. Ein Job-Projekt bremst das Budget aber aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!