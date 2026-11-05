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05.11.2026 06:31:28
IT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
IT gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 59,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IT noch ein Gewinn pro Aktie von 49,08 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 157,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148,21 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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