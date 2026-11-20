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20.11.2026 18:05:00
IT-Pannen in den USA: Konsumenten machen Hamsterkäufe und horten Cash
Microsoft, United Airlines, die größte Bank und andere Unternehmen: Der Ausfall von Computersystemen hat Millionen Menschen in den USA verunsichert. Es kam zu Hamsterkäufen, mit Bedeutung für die gesamte Wirtschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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