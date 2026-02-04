IT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IT hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 63,95 JPY. Im letzten Jahr hatte IT einen Gewinn von 58,69 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 147,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 141,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at