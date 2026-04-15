Berkshire Hathaway Aktie

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WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

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15.04.2026 22:05:00

It Took Warren Buffett Nearly 6 Decades to Build Berkshire Hathaway Into a $1 Trillion Stock. This Company Is About to Do It in One Fell Swoop

Warren Buffett is arguably known as the greatest investor of all time. Berkshire Hathaway is one of the largest conglomerates in the world. But it didn't happen overnight. It took Buffett and his team roughly six decades for Berkshire to hit a $1 trillion market cap, placing it among an elite and small group of companies that can boast such an accomplishment.These days, the biggest companies seem to compound value much more quickly. In fact, there is one company poised to surpass a $1 trillion market cap shortly after its IPO.Berkshire is unique because it's the only non-technology, non-artificial intelligence company to reach a $1 trillion market cap thus far. Berkshire more or less did it the old-fashioned way. Buffett bought and constructed wonderful businesses at fair prices that generate strong cash flows and earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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