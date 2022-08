IT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IT hat am 05.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 35,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 27,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,07 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 113,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 29,93 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 117,89 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at