ITA Bulgaria Energy Investments AD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ITA Bulgaria Energy Investments AD stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

ITA Bulgaria Energy Investments AD hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,0 Prozent auf 0,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at