ITA Bulgaria Energy Investments AD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ITA Bulgaria Energy Investments AD hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 EUR. Im Vorjahr hatte ITA Bulgaria Energy Investments AD 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

ITA Bulgaria Energy Investments AD hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,26 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,21 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at