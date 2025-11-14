ITA Bulgaria Energy Investments AD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ITA Bulgaria Energy Investments AD hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 BGN. Im Vorjahresquartal waren 0,040 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ITA Bulgaria Energy Investments AD mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen BGN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen BGN erwirtschaftet worden waren, um 78,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at