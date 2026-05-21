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21.05.2026 06:31:29
ITA Bulgaria Energy Investments AD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ITA Bulgaria Energy Investments AD hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ITA Bulgaria Energy Investments AD 0,1 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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