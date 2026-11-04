ITAB Shop Concept Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ITAB Shop Concept Registered ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ITAB Shop Concept Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,360 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,30 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,40 Milliarden SEK ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,233 SEK sowie einen Umsatz von 3,27 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at