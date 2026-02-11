ITAB Shop Concept Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ITAB Shop Concept Registered veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITAB Shop Concept Registered 0,290 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Milliarden SEK – ein Plus von 93,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITAB Shop Concept Registered 1,77 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,210 SEK sowie einem Umsatz von 3,48 Milliarden SEK gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,510 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte ITAB Shop Concept Registered ein EPS von 1,38 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat ITAB Shop Concept Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 94,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,78 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 6,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,18 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 12,87 Milliarden SEK, befunden.

Redaktion finanzen.at