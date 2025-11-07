Itafos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Itafos gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 163,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at